A dupla do Manchester United associou-se a uma campanha da UNICEF e juntou alguns prémios para recolher fundos para ajudar crianças e famílias afetadas pela guerra na Ucrânia.

Com a aquisição de uma "rifa" no valor de cinco libras, na seguinte ligação, os participantes habilitam-se a ganhar itens distintos como camisolas autografadas de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Lindelof, Pogba ou Ibrahimovic, ou uma experiência de dia de jogo com as seleções de Portugal e Suécia.

"Sabíamos que queríamos fazer algo mais para ajudar", explica Lindelof, num vídeo com Bruno Fernandes, partilhado nas redes sociais.