“A nossa motivação é fazer um bom jogo e não olhar para os ‘ses’. Olhar para o jogo é olhar para uma excelente equipa, bem orientada, com excelentes valores e difícil de bater. Preparámo-nos para isso e para jogar o nosso jogo. Essa é a nossa determinação, olhar o jogo como fizemos na época passada, sem medos e sem receios”, disse o treinador dos ‘encarnados’.

Sobre a importância do jogo e a semana de trabalho no Seixal, Lage garantiu que preparou o clássico como outro jogo qualquer, independentemente dos sete pontos de vantagem que os campeões nacionais têm atualmente sobre os ‘dragões’.

“A preparação para mim foi igual. Olhamos só para um jogo, sem olhar para a classificação. Ainda assim, sabemos que é um jogo muito importante e vamos transportar isso para dentro de campo”, afirmou o técnico, adiantando que o clássico vai opor “as duas melhores equipas em Portugal” e que espera que o jogo “seja uma promoção do futebol português”.

Outro tema abordado por Bruno Lage foi a nomeação de Artur Soares Dias para apitar o jogo deste sábado. O treinador não se alongou e disse apenas que se trata de “um árbitro com larga experiência” e que “nestes jogos o melhor é nem falar do árbitro”.

A terminar, o treinador do Benfica adiantou que Weigl “está a recuperar” e não desvendou se Taarabt manterá a titularidade no meio campo ‘encarnado’.

O Benfica, líder do campeonato, com 54 pontos, enfrenta o FC Porto, segundo classificado, com menos sete, no Estádio do Dragão, no Porto, no sábado, a partir das 20:30, em jogo da 20.ª jornada da I Liga.