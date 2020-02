Privados do internacional português João Félix, devido a lesão, os ‘colchoneros’ fizeram o único golo do jogo logo aos quatro minutos, por intermédio do médio espanhol Saúl Ñiguez, num lance de bola parada, em que beneficiou de um ressalto no pé de Fabinho para bater o guarda-redes brasileiro Alisson.

Os ‘reds’, orientados pelo alemão Jurgen Klopp, não perdiam em jogos oficiais desde o dia 17 de dezembro, quando foram derrotados em Birmingham, pelo Aston Villa, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa, embora tenham apresentado uma equipa de reservas. Desde então, somaram 14 jogos sem perder em todas as competições.

A partida da segunda mão está agendada para o dia 11 de março, em Anfield.

Em solo germânico, no Estádio Signal Iduna Park, os anfitriões Borussia Dortmund, com o internacional português Raphael Guerreiro entre os titulares, receberam e venceram o PSG, com o ponta de lança norueguês Erling Haaland a ser a figura da partida.

O ex-avançado do Salzburgo, que se tornou no primeiro jogador de sempre a jogar por dois clubes diferentes na mesma edição da ‘Champions’, depois da mudança da regra aprovada pela UEFA, anotou dois golos decisivos, já na segunda parte, aos 69 e 77 minutos, perante um conjunto parisiense que foi inferior, tendo reduzido, pelo meio, através do brasileiro Neymar (75).

Com os dois golos apontados hoje, o ponta de lança nórdico ‘colou-se’ ao polaco Robert Lewandowski no topo dos melhores marcadores desta edição da competição, ambos com 10.

Dortmund e Paris Saint-Germain voltam a encontrar-se no dia 11 de março, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, num jogo em que os franceses não vão poder contar com os castigados Marco Verratti e Thomas Meunier.