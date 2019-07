"Enquanto recupera do problema de saúde, Iker Casillas vai fazer parte do staff diretivo da equipa de futebol do FC Porto. O internacional espanhol passa a assegurar a ligação entre os jogadores, o treinador e a direção, podendo o âmbito da sua ação ser alargado a outras funções dentro do clube", informa o comunicado.

“Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O ‘mister’ [Sérgio Conceição] falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, disse Casillas, citado pelo FC Porto.

Já como dirigente, o guarda-redes de 38 anos disse que o plantel 'azul e branco' está a preparar-se para “fazer o melhor possível no início da época”. “Que todos juntos possamos fazer uma grande época e que possamos conquistar o campeonato, as taças e fazer o melhor possível na Europa”, rematou.

O agora ex-jogador do FC Porto, Iker Casillas, foi internado no dia 1 de maio na sequência de um enfarte agudo do miocárdio.

O futebolista sentiu-se mal durante o treino dos ‘dragões’, que mais tarde comunicaram a hospitalização de Casillas e a gravidade da situação, com o jogador a ser sujeito a um cateterismo.

Iker Casillas teve alta cinco dias depois, a 6 de maio.

Apesar da rápida recuperação do jogador, foi sempre uma incógnita o seu regresso ao relvado. Aquando os primeiros rumores de uma despedida, Casillas pediu "tranquilidade" e que o deixassem anunciar quando chegasse o momento.

O guarda-redes do FC Porto renovou contrato com o clube, por uma época, a 20 de março deste ano. O jogador chegou à Invicta em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.

Ao serviço do Real Madrid o jogador venceu três Ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, duas Taças Intercontinentais, duas Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha. Já ao serviço da seleção espanhola, conquistou dois Europeus (2008 e 2012) e um Mundial (2010).