“Não tem sido o arranque ideal do ano, com as lesões, mas trabalhei no duro para recuperar a forma”, pode ler-se numa declaração escrita de ‘Froomey’, afetado por dores num joelho.

O ciclista de 36 anos tem ainda um programa por definir para lá da Coppi e Bartali, num regresso a Itália, em que venceu o Giro em 2018, dada a ‘fragilidade’ da sua condição física.

Em junho de 2019, então ao serviço da Sky, um acidente grave fê-lo parar e desde que voltou não conseguiu chegar aos mesmos níveis que já atingiu na carreira, em que venceu as três grandes Voltas, o Tour em 2013, 2015, 2016 e 2017.

Froome regressa, assim, à estrada pela primeira vez desde 11 de outubro de 2021, então na Coppa Agostoni, para uma prova que arranca na terça-feira na costa do Adriático e se prolonga até ao sábado seguinte.