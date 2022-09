Portugal vai voltar a fazer parte do circuito da elite mundial do surf em 2023 com o regresso a Peniche, que em março acolhe a terceira de 10 etapas, anunciou hoje a Liga Mundial de Surf (WSL).

Já em março de 2022, e após dois anos de interrupção, provocada pela pandemia de covid-19, os melhores surfistas do Mundo tinham passado por Peninche, que em 2023 os vai receber entre 08 e 16 de março. O circuito mundial arranca entre 29 de janeiro e 10 de fevereiro em Pipeline, no Havai, Estados Unidos, destino que recebe igualmente a segunda etapa, entre 12 e 23 de fevereiro, desta vez em Sunset Beach. Depois da passagem por Portugal, os surfistas seguem para duas etapas na Austrália, em Bells Beach, de 04 a 14 de abril, seguindo-se Margaret River, entre 20 e 30 de abril. O regresso ao continente americano regista-se em maio, 27 e 28, no Surf Ranch Pro, Estados Unidos, antes de El Salvador entrar no calendário, de 09 a 18 de junho. Seguem-se o Rio de Janeiro, no Brasil, entre 23 de junho e 01 de julho, J-Bay na África do Sul, de 13 a 22 de julho, com o circuito a terminar na Polinésia Francesa, entre 11 e 20 de agosto.