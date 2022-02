Em Carrow Road, o técnico espanhol Pep Guardiola apresentou um ‘onze’ sem alguns dos habituais titulares, caso do português João Cancelo, do belga Kevin De Bruyne e dos espanhóis Rodri e Laporte, mas manteve Rúben Dias e Bernardo Silva entre as principais escolhas.

O extremo luso até podia ter sido o autor do primeiro tento do campeão britânico, mas o poste acabou por impedir o que o inglês Sterling conseguiu fazer mais tarde, abrindo o ativo, aos 31 minutos.

No segundo tempo, Phil Foden (48) aumentou a contagem, antes de Raheem Sterling se tornar no homem do jogo, com mais dois tentos, aos 70 e 90, o último na recarga a uma grande penalidade falhada pelo próprio.

Os ‘citizens’, que enfrentam o Sporting no Estadio José Alvalade, na terça-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos, comandam a Premier League com 63 pontos, contra os 51 do Liverpool, segundo colocado, que tem menos dois jogos, e 47 do Chelsea, terceiro, com um por disputar.

Os ‘canaries’ seguem no 18.º posto, com 17 pontos, a apenas um do Newcastle, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

O Everton voltou a conseguir vencer na Premier sete jogos depois, na receção ao Leeds United (3-0), que não foi capaz de parar o ímpeto ofensivo dos ‘toffees’, que construíram o resultado esclarecedor com tentos de Seamus Coleman (10), Michael Keane (23) e Anthony Gordon (78).

O internacional português André Gomes não saiu do banco de suplentes do conjunto de Liverpool, que é 16.º, com 22 pontos, apenas menos um do que o adversário de hoje.

A viver um mau momento na competição continua o Watford, no perigoso 19.º lugar, com 15 pontos, depois de ser derrotado em casa pelo Brighton (2-0). Neal Maupay (44) e Adam Webster (82) marcaram para os ‘seagulls’.

No primeiro encontro do dia, Manchester United e Southampton empataram a um golo, um desfecho que pode deixar os ‘red devils’ distantes dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Com os internacionais portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo de início, os ‘red devils’ chegaram ao intervalo no comando no marcador, face ao golo apontado por Jadon Sancho, que ainda desviou no defesa Walker-Peters, antes de entrar no fundo das ‘redes’, aos 21 minutos.

No reinício da partida, os ‘saints’ conseguiram restabelecer a igualdade no Estádio Old Trafford, por intermédio do remate certeiro de Che Adams (48 minutos), que mantém o emblema do sul de Inglaterra num confortável 10.º lugar, com 29 pontos.

Já o United, que foi recentemente foi afastado da Taça de Inglaterra pelo secundário Middlesbrough, somou o segundo empate seguido na prova e permanece na quinta posição, com 40 pontos, os mesmos do West Ham, que pode, nesta ronda, isolar-se no quarto posto.

De resto, num duelo entre emblemas confortáveis a meio da tabela, mas que estão há vários encontros sem conhecer o sabor da vitória, Brentford e Crystal Palace ficaram-se pelo ‘nulo’.