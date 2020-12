A Liga NOS recebeu, esta terça-feira, os horários referentes às jornadas 12, 13 e 14.

Vamos por partes, no que toca à 12.ª ronda, o destaque vai para o duelo entre Sporting CP e SC Braga. A partida tem início marcado para as 18h00. Esta jornada termina no dia 4 de janeiro, com a receção do Portimonense ao SC Farense. O embate algarvio tem lugar às 21h15.

Na 13.ª jornada, o arranque cabe aos leões que vão deslocar-se até à ilha da Madeira para defrontar o CD Nacional, num encontro agendado para o dia 7 janeiro, pelas 18h30. O Estádio do Jamor irá assistir ao fim desta jornada, com o Belenenses SAD a receber o FC P. Ferreira, no dia 10, às 20h00.

Por último - mas não menos importante - a jornada 14 com um clássico: FC Porto – SL Benfica. O embate está agendado para o dia 15 de janeiro, pelas 21h00. Já no dia 18, altura em que a ronda encerra, o Belenenses SAD desloca-se até Portimão para defrontar o Portimonense.

Os ‘leões’ comandam o campeonato, com 26 pontos em 10 jornadas, seguidos de Benfica, com 24, FC Porto, com 22, Vitória de Guimarães, com 19, e Sporting de Braga, que hoje recebe o Rio Ave, com 18.

Confira o calendário completo das três rondas em questão:

Jornada 12:

Sábado, 2 de janeiro

Sporting CP – SC Braga, 18H00 (Sport TV)

Domingo, 3 de janeiro

CD Tondela – FC Famalicão, 13H00 (Sport TV)

Vitória SC – CD Nacional, 15H00 (Sport TV)

Marítimo M. – Boavista FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara – SL Benfica, 17H00 (Sport TV)

FC P. Ferreira – Rio Ave, 19H00 (Sport TV)

FC Porto – Moreirense FC, 21H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 4 de janeiro

Gil Vicente FC – Belenenses SAD, 19H00 (Sport TV)

Portimonense – SC Farense, 21H15 (Sport TV)

Jornada 13:

Quinta-feira, 7 de janeiro

CD Nacional – Sporting CP, 18H30 (Sport TV)

SL Benfica – CD Tondela, 20H15 (BTV)

SC Braga – Marítimo M., 21H00 (Sport TV)

Sexta-feira, 8 de janeiro

Rio Ave FC – Portimonense FC, 19H00 (Sport TV)

FC Famalicão – FC Porto, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 9 de janeiro

Moreirense FC – Vitória SC, 17H00 (Sport TV)

Boavista FC – Santa Clara, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 10 de janeiro

SC Farense – Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)

Belenenses SAD – FC P. Ferreira, 20H00 (Sport TV)

Jornada 14:

Sexta-feira, 15 de janeiro

Sporting CP – Rio Ave, 18H30 (Sport TV)

FC Porto – SL Benfica, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 16 de janeiro

FC P. Ferreira – SC Braga, 15H30 (Sport TV)

Vitória SC – SC Farense, 18H00 (Sport TV)

CD Tondela – Boavista FC, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 17 de janeiro

CD Nacional – Moreirense FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara – FC Famalicão, 17H30 (Sport TV)

Gil Vicente – Marítimo M., 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 18 de janeiro

Portimonense – Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)