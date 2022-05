Para o ‘clássico’ da penúltima ronda do campeonato, o técnico dos ‘encarnados’, Nélson Veríssimo, chamou Valentino Lázaro ao ‘onze’ e manteve Gil Dias, certamente à procura de reforçar as alas, tendo em conta que Gilberto e Grimaldo também integram as opções iniciais.

Além de Lázaro, Gilberto e Grimaldo, estão de regresso à titularidade o médio marroquino Taarabt e o avançado Gonçalo Ramos, com André Almeida, Sandro Cruz, João Mário, Paulo Bernardo e Everton a saírem da equipa que entrou de início frente ao Marítimo, na jornada passada.

O Benfica vai alinhar no ‘clássico’ com Vlachodimos na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. O meio-campo benfiquista estará entregue a Weigl, Taarabt, Lázaro e Gil Dias, enquanto Gonçalo Ramos e Darwin Núñez (o melhor marcador da I Liga, com 26 golos) formam a dupla de ataque.

No encontro que poderá ditar a conquista do título nacional, o FC Porto vai apresentar-se na Luz sem o médio colombiano Matheus Uribe, lesionado, e com apenas uma alteração relativamente ao duelo da ronda anterior, com o Vizela.

João Mário relegou Fábio Vieira para o banco de suplentes, entrando para a lateral direita dos ‘dragões’ e proporcionando o adiantamento do brasileiro Pepê, que tinha atuado naquela posição nos últimos quatro jogos oficiais dos ‘azuis e brancos’.

O treinador Sérgio Conceição vai, assim, lançar o guarda-redes Diogo Costa, os defesas João Mário, Pepe, Mbemba e Zaidu, além dos médios Grujic, Vítor Ferreira, Otávio e Pepê, deixando o ataque a cargo da dupla Taremi e Evanílson.

O Benfica, terceiro classificado, com 71 pontos, recebe o líder FC Porto, com 85, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Em caso de triunfo ou empate, os ‘dragões’ asseguram automaticamente a conquista do 30.º título de campeão nacional, face à vantagem de seis pontos sobre o Sporting, segundo colocado, que visita hoje o Portimonense, às 20:30.