O paraguaio Fabián Balbuena (06 minutos) e Roger Guedes (22), este de grande penalidade, marcaram os tentos da formação paulista, antes de Erick reduzir para os visitantes, aos 81.

O ‘timão’, que contou com o português Rafael Ramos no segundo tempo, subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 54 pontos, a 12 do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, que na segunda-feira visita o Atlético Goianiense.

A equipa comandada por Vitor Pereira tem os mesmos pontos do Internacional, terceiro, e que hoje recebe o Goiás, enquanto na quarta posição, com 52, surge provisoriamente o Flamengo, que venceu por 2-1 o Cuiabá, de António Oliveira.

Matheus França, aos 58 minutos, e Marinho, aos 66, marcaram para os cariocas, e Rafael Gava, aos 90+4, assinou o tento dos anfitriões, que somaram a terceira derrota seguida e seguem em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 30 pontos.