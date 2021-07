“Neste momento de tristeza e de pesar, o Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências aos familiares e amigos do nosso ex-ciclista, que, na segunda-feira, dia 19 de julho, foi sepultado em Vila Velha, no estado do Espírito Santo”, refere o Benfica em comunicado.

O ciclista português integrou a equipa do Benfica no último projeto de ciclismo do clube, que acabou em 2008. Fábio Cera estava internado no Hospital Santa Mónica devido à covid-19 e acabou por não resistir.