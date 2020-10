“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que o jogo Santa Clara-Sporting, da quinta jornada da I Liga, agendado para o próximo dia 24 outubro, terá a presença de público nas bancadas, à semelhança daquilo que tinha acontecido diante do Gil Vicente”, lê-se na nota de imprensa enviada hoje pelos açorianos.

O jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, foi o primeiro jogo profissional da época a contar com a presença de adeptos.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

“Nem a Liga Portugal, nem a Direção Regional da Saúde colocaram qualquer objeção à presença de público no recinto desportivo”, salienta o Santa Clara em nota de imprensa, referindo-se ao encontro frente ao Sporting.

A presença de público estará limitada a 10% da capacidade máxima do recinto (1.000 pessoas no caso do estádio de São Miguel).

Independentemente de serem coabitantes ou menores, todos os adeptos terão de estar separados cinco cadeiras entre si.

“Esta decisão exigirá a todos os açorianos a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva, tal como aconteceu no jogo-teste diante do Gil Vicente. Temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações”, lê-se no comunicado.

O Santa Clara, quarto classificado, irá receber o Sporting, terceiro, numa altura em que ambas as equipas estão com sete pontos.

O jogo está marcado para as 17:00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.