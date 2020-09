O treinador David Moyes e os futebolistas Issa Diop e Joseh Cullen, do West Ham, testaram positivo a covid-19, revelou hoje o clube londrino, que não contou com o trio no jogo com o Hull City.

A partida, a decorrer e a contar para a Taça da Liga, teve nestas três ausências o principal destaque, com os três representantes dos 'hammers' em isolamento e assintomáticos, segundo as informações do emblema da primeira liga inglesa. No lugar de Moyes, é Alan Irvine que está a dirigir a equipa perante o clube do segundo escalão inglês, na luta pelo acesso aos 'oitavos' da competição. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 965 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.925 em Portugal.