“Sinto-me feliz. Com muita dificuldade conseguimos fazer aquilo que os oliveirenses desejavam há 72 anos. Penso que, a partir de agora, temos todas as condições para podermos ter outros resultados e outros objetivos”, começou por dizer o presidente, Horácio Bastos, em declarações à Lusa.

Desde o regresso à II Liga portuguesa de futebol, a Oliveirense disputou os jogos no Estádio Municipal de Aveiro, devido à falta de condições no Carlos Osório, situado no centro de Oliveira de Azeméis, o que dificultou, mas não impossibilitou, a permanência no segundo escalão.

Após dois anos de avanços e recuos, as obras arrancaram em junho e obrigaram a direção a pedir um empréstimo de 800 mil euros à banca e a reduzir o orçamento para esta temporada, um investimento que, segundo Horácio Bastos, “valeu a pena”, porque era uma “prioridade” e porque, a partir de agora, as condições estão criadas para “atingir outros objetivos”.

“[Este investimento] significa ter uma estrutura qualificada e capaz de receber todas as equipas, em qualquer evento. A obra não para por aqui, vamos ter de andar constantemente a fazer melhorias. Se atingirmos [outros] objetivos, vamos fazer outra bancada para ter mais público”, explicou.

O presidente referiu ainda o desejo de criar um “centro de treinos”, uma medida prevista pela futura Sociedade Anónima Desportiva – que está prestes a ser oficializada –, e indicou as novas mudanças no recinto, visto que a única coisa que se mantém praticamente igual é a bancada que já existia.