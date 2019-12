A cerimónia realiza-se pelas 17:30, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi divulgada no dia 21, logo após a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 65 anos, começou a carreira como treinador em 1990, no Amora, e conquistou três títulos de campeão nacional pelo Benfica.

O seu palmarés como treinador inclui uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e uma Supertaça pelo Benfica, uma Taça da Liga e uma Supertaça pelo Sporting, uma Taça Intertoto da UEFA pelo Sporting de Braga e uma Supertaça pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Este ano, levou o Flamengo a conquistar a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, mas falhou o mundial de clubes ao perder na final com os ingleses do Liverpool.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem prestou “serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores”.