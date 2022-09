O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid continua sem integrar os trabalhos da principal equipa das ‘quinas’, que tiveram início na terça-feira, devido a problemas físicos, pelo que não fará parte das opções para o duelo em Praga, segundo confirmou em conferência de imprensa o selecionador Fernando Santos.

De resto, e de acordo com o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o técnico luso contou com os restantes 24 convocados no relvado da Eden Arena, palco do encontro, tendo dividido o grupo em dois, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Apenas os três guarda-redes realizaram trabalho específico junto de umas das balizas.

O encontro entre checos e lusos, no sábado, tem início marcado para as 19:45 (em Lisboa), na Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic. Na sexta e última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, após triunfos sobre Suíça (4-0) e República Checa (2-0), ambos em Lisboa, um empate em Sevilha, com a Espanha (1-1), e uma derrota em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a ‘poule’, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A ‘final four’ da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.