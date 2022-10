“Portugal é um país baseado pelo futebol, com alguns dos adeptos mais apaixonados do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar, com uma orgulhosa história e uma enorme ambição e reputação em busca da excelência dentro e fora do campo”, lê-se no comunicado.

O Sp.Braga já reagiu a esta informação, com o presidente António Salvador a manifestar a sua satisfação por este negócio. "O Sp. Braga está feliz por poder dar as boas-vindas à Qatar Sports Investments como investidor. Acreditamos que é a parceria certa para acelerar o nosso crescimento e expansão, ajudando-nos desenvolver o nosso grande potencial como clube", explicou o líder do clube arsenalista.