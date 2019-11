Quem o afirma é o presidente executivo da Sport TV, empresa que adquiriu a totalidade dos direitos de transmissão televisiva do Euro2020, que inclui pela primeira vez os direitos relativos ao sinal aberto.

"As negociações ainda não chegaram a bom porto", afirmou Nuno Ferreira Pires à Lusa, adiantando que as propostas foram recusadas porque "não estão reunidas as condições mínimas".

A RTP e a SIC apresentaram uma proposta conjunta sobre a transmissão de 22 jogos, de um total de 51, em sinal aberto (gratuito), que a Sport TV rejeitou em final de setembro.

Sobre este tema, o presidente executivo da Sport TV disse apenas: "Respondemos formalmente em devido tempo e deixámos claro as razões da recusa".

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que as razões apresentadas pela Sport TV são as mesmas apresentadas pela UEFA aquando do concurso dos direitos de transmissão do Euro2020 em sinal aberto.