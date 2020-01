O líder e campeão Benfica e o FC Porto vão defrontar-se no dia 08 de fevereiro, às 20:30, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou hoje a Liga de clubes.

Os rivais voltam a encontrar-se na segunda volta num clássico a um sábado, depois de o FC Porto ter vencido no terreno do Benfica, por 2-0, na terceira ronda, em 24 de agosto de 2019. No calendário hoje divulgado, de cinco jornadas entre a 19.ª e a 23.ª, destaque ainda para a visita do Sporting ao Sporting de Braga, em 02 de fevereiro, às 17:30, em jogo da 19.ª ronda. Os bracarenses recebem o Benfica em 15 de fevereiro, às 18:00, para a 21.ª jornada, um dia antes de o FC Porto visitar o Vitória de Guimarães, às 17:30. Após 16 jogos, o Benfica lidera o campeonato com 45 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado.