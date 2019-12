Os ‘dragões’ recebem os holandeses a partir das 20:00, num encontro em que lhes basta vencer para avançar na prova, sendo que o empate até pode ser suficiente, desde que os suíços do Young Boys não vençam no terreno dos escoceses do Rangers.

Os ‘azuis e brancos’ estão no segundo lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do Young Boys e menos dois do que o líder Rangers, enquanto o Feyenoord é último, com cinco.

Já apurados, Sporting e o Sporting de Braga tentam segurar os primeiros lugares dos seus grupos nas visitas aos austríacos do LASK Linz, às 17:55, e aos eslovacos do Slovan Bratislava, às 20:00, respetivamente.

Os ‘leões’, que não vão contar com Bruno Fernandes, castigado, lideram o grupo D, com 12 pontos, mais dois do que os austríacos, que também já ‘carimbaram’ a qualificação.