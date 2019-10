O FC Porto tenta hoje seguir as pisadas do Benfica e marcar presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, precisando para isso de vencer em casa do Coimbrões, equipa do Campeonato de Portugal.

Na sexta-feira, os 'encarnados' venceram em casa do Cova da Piedade, da II Liga, por 4-0 e seguiram em frente na prova, feito que os 'dragões' tentarão também seguir, evitando assim a grande surpresa da Taça, quando o Alverca, do Campeonato de Portugal, afastou na quinta-feira o Sporting, detentor do troféu, derrotando os 'leões' por 2-0. Além do FC Porto, mais oito equipas da I Liga entram em ação, numa terceira eliminatória que encrerra no domingo. Programa e resultados da terceira eliminatória da Taça de Portugal: - Quinta-feira, 17 out: (+) Alverca (CP) – Sporting (I), 2-0 - Sexta-feira, 18 out: Cova da Piedade (II) — (+) Benfica (I), 0-4 - Sábado, 19 out: Condeixa (CP) — Rio Ave (I), 11:15 Sintra Football (CP) — Vitória de Guimarães (I), 14:00 Pevidém (D) — Belenenses SAD (I), 15:00 Louletano (CP) — Paços de Ferreira (I), 15:00 Sporting de Espinho (CP) — Vilafranquense (II), 15:00 Académico de Viseu (II) — Real Massamá (CP), 15:00 Fabril (CP) – Moreirense (I), 15:00 Amora (CP) — Sanjoanense (CP), 15:00 Penafiel (II) — Gil Vicente (I), 16:00 Feirense (II) – Tondela (I), 17:00 Farense (II) — Desportivo das Aves (I), 17:00 Académica (II) — Portimonense (I), 18:00 Coimbrões (CP) — FC Porto (I), 19:45 Leça (CP) – Sporting de Braga (I), 20:45 - Domingo, 20 out: Águias do Moradal (D) — Vitória de Setúbal (I), 14:00 Olímpico do Montijo (CP) — Anadia (CP), 15:00 Valadares Gaia (CP) — Canelas 2010 (CP), 15:00 Loures (CP) — Benfica de Castelo Branco (CP), 15:00 Varzim (II) — Estoril Praia (II), 15:00 AD Oliveirense (CP) – Santa Clara (I), 15:00 Sernache (CP) — Sertanense (CP), 15:00 Arouca (CP) — Merelinense (CP), 15:00 Lusitânia Lourosa (CP) — Famalicão (I), 15:00 Mafra (II) — Fafe (CP), 15:00 Casa Pia (II) — Vizela (CP), 15:00 Pedras Salgadas (CP) — Águeda (CP), 15:00 Marinhense (CP) — Fátima (CP), 15:00 Desportivo de Chaves (II) — Boavista (I), 16:00 Beira-Mar (CP) — Marítimo (I), 17:00 Leixões (CP) — Praiense (CP), 19:45 (+): Apurado para a quarta eliminatória.