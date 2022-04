O defesa marroquino Zouhair Feddal, lesionado, esteve hoje ausente do treino do Sporting, que prepara o dérbi da 30.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao rival Benfica, no domingo, no Estádio José Alvalade.

O central, de 32 anos, não joga desde a receção vitoriosa ao Moreirense (2-0), em 14 de março, pelo que não deverá ser opção no domingo. Segundo a informação prestada no sítio oficial 'leonino', o jogador marroquino "continua a fazer tratamento". Além de Feddal, o brasileiro Matheus Reis, o quarto jogador mais utilizado por Rúben Amorim na presente época, irá estar, de certeza, ausente das opções, uma vez que vai cumprir castigo. No sábado, o campeão nacional volta a treinar pelas 10:30, à porta fechada, na Academia, em Alcochete, duas horas antes de ter início a conferência de imprensa de antevisão ao encontro com as 'águias'. O dérbi entre Sporting e Benfica está agendado para domingo, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, e será dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.