Os futebolistas Feddal e Pedro Gonçalves continuam fora das opções do Sporting, com os dois jogadores em tratamento a três dias do clássico com o FC Porto, na quarta-feira, das meias-finais da Taça de Portugal.

O central marroquino falhou o jogo de sábado na Madeira devido a um traumatismo no joelho, enquanto Pedro Gonçalves, o melhor marcador da I Liga na última época, tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O Sporting regressou hoje aos treinos na academia de Alcochete, depois de um empate na visita ao Marítimo (1-1), que pode atrasar mais os 'leões' na luta pelo título na I Liga, caso o líder FC Porto vença hoje na receção ao Gil Vicente. Já na preparação para a primeira mão das meias-finais da Taça, na quarta-feira, no Estádio José Alvalade (20:45), o treinador Rúben Amorim teve o grupo a 'meio gás', com os titulares nos Barreiros em recuperação e os restantes no relvado. O Sporting volta a treinar na segunda-feira, a partir das 10:00, na academia de Alcochete. RPM // VR Lusa/Fim