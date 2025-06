A Federação Internacional de Judo (FIJ) vai levantar a suspensão imposta à Federação Portuguesa (FPJ), por dívidas, decisão que permitirá aos sete judocas lusos competirem nos Mundiais com as insígnias do país, informou hoje a FPJ.

“A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) informa que vai ser levantada a suspensão que impedia a participação de atletas portugueses em provas internacionais sob representação nacional, incluindo o Campeonato do Mundo que se realiza na próxima semana em Budapeste”, informou o organismo à agência Lusa. O reverter da situação resultou de uma reunião mantida na quarta-feira em Budapeste, entre o presidente da FPJ, Sérgio Pina, representantes da Federação Internacional, e o presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes. Nos Mundiais de Budapeste, que se realizam entre 13 e 20 de junho, Portugal contará com os judocas Catarina Costa (-48 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).