O médio Miguel Crespo (ex-Estoril) marcou aos 45+4, já depois de Rossi (05) e Gustavo Henrique (17) terem mexido com o marcador, e, já na segunda parte, Valência (70) e Kahveci (76) fizeram os restantes golos da formação da casa.

Com a vitória, o Fenerbahce ascendeu ao sexto lugar, com 13 pontos, a três pontos do líder Adana Demirspor, mas tem um jogo em atraso.

Por seu turno, o Alanya, que contou com os lusos Daniel Candeias e Pedro Pereira a titulares, com Ivan Cavaleiro a ser lançado aos 85 minutos, segue em 11.º com oito pontos.