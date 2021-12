Berisha, aos 13 minutos, e Dursun, com um ‘hat-trick’ (70, 79 e 90), estabeleceram o 4-0 final, enquanto o médio luso Miguel Crespo foi titular na partida que colocou os anfitriões na segunda posição da tabela, com 27 pontos, mas a 12 do líder Trabzonspor.

O Konyaspor, terceiro posicionado, está um ponto atrás do Fenerbahçe, ainda com um encontro do campeonato por realizar.