O piloto português, que faz equipa com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi, partia para esta jornada na liderança do campeonato, com uma vantagem de 19 pontos, quando estavam em jogo ainda 350.

No entanto, o terceiro lugar, atrás dos principais adversários, Felipe Nasr, Mike Conway e Pipo Derani (Cadillac), roubou a possibilidade de conquistar o título que faltava ao piloto de Coimbra.

Harry Tinknell, Jonathan Bomarito e Oliver Jarvis foram os vencedores.