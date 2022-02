Em Londres, num duelo da 33.ª jornada, o Huddersfield chegou ao intervalo já com dois golos de vantagem, graças aos remates certeiros de Ward, aos 31 minutos, e do norte-americano Holmes, aos 42, na marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte, já com Ivan Cavaleiro em campo (foi lançado por Marco Silva aos 76 minutos), o Fulham ainda reduziu a diferença pelo jamaicano Reid, aos 83.

O Fulham, que não perdia no Championship desde 20 de dezembro do ano passado, continua a liderar a prova com 64 pontos, mais seis do que o Bournemouth, segundo classificado, que tem menos um jogo disputado.

Por seu lado, o Huddersfield subiu ao quarto posto com 53 pontos e está a cinco dos lugares de acesso direto à Premier League.