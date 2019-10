O futebol sénior da AD Oliveirense está, desde o início da época, a ser gerido por investidores argentinos, que apesar de estarem a tentar resolver problemas que vêm de uma administração anterior, ainda não liquidaram os vencimentos dos atletas esta época.

"As instituições desportivas têm de escrutinar melhor as parecerias com investidores estrangeiros, que entram com facilidade, não assumem as responsabilidades e descredibilizam o futebol português. Com jogadores vulneráveis, pode estar em causa a verdade desportiva e a integridade das competições", disse Joaquim Evangelista.

O líder do SJPF prometeu "falar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol para também se envolver nesta questão e se caminhar para um modelo de licenciamento [no terceiro escalão] à imagem do que acontece na I e II Liga".