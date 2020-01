O português Gonçalo Paciência, que entrou em jogo aos 77 minutos para o lugar do holandês Bas Dost, fez a assistência para o segundo golo da equipa da casa, apontado já em tempo de descontos (90+4) por Kostic.

Aos 48 minutos, Toure apontou o primeiro golo do Frankfurt, que segue na nona posição, empatado com o Wolfsburgo, que hoje perdeu, em casa, por 2-1, com o Hertha Berlim.

O Leipzig, que somou a terceira derrota na Bundesliga e a primeira desde 28 de outubro, mantém a liderança, com 40 pontos, menos dois do que o Mönchengladbach, que aproveitou da melhor maneira o deslize do adversário, vencendo em casa o Mainz, por 3-1, e subiu provisoriamente ao segundo lugar.

No Borrussia Park, o Mainz, a primeira equipa acima da linha de despromoção, inaugurou o marcador aos 11 minutos, mas um ‘bis’ de Plea, aos 36 e 76, e um golo de Hofmann (87), ditaram o resultado.

O Paderborn, penúltimo classificado da prova, surpreendeu ao vencer por 2-0 no terreno do Friburgo, num jogo em que ficou reduzido a 10 aos 60 minutos, após a expulsão de Collins.

Antwi-Adjej, aos 48 minutos, e Sabiri, na conversão de uma grande penalidade, aos 84, garantiram o triunfo do Paderborn e afastaram o Friburgo dos lugares europeus.

O União Berlim recebeu e venceu o Augsburgo por 2-0, resultado que coloca a equipa no 11.º lugar da tabela, com 23 pontos, os mesmos que o adversário de hoje.

Ainda hoje, o Bayern Munique, que soma 36 pontos, pode recuperar o segundo lugar, caso vença em casa o Schalke 04.