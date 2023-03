Depois da primeira renovação em junho do ano passado e da estreia pela equipa principal em agosto, o jogador, de 18 anos, estendeu agora a ligação com o clube famalicense comandado por João Pedro Sousa.

Depois de ter feito a formação ao serviço do Famalicão, onde começou nos sub-15, Gustavo Sá estreou-se no plantel da equipa principal no início da presente temporada, com apenas 17 anos. Neste percurso soma ainda internacionalizações pelas seleções sub-18 e sub-19.

“Sinto-me extremamente orgulhoso e feliz por renovar novamente. É mais uma prova da confiança do clube no meu valor e tudo farei para retribuir em campo”, revelou Gustavo Sá ao site do clube.

O atleta mostrou-se ainda motivado para continuar a trabalhar e dar o máximo para manter o ritmo.

“A Academia foi uma das etapas mais importantes da carreira. Eu segui o meu sonho e, felizmente, está a dar resultado. Por isso, sugiro que nunca desistam e continuem a trabalhar”, aconselhou ainda.