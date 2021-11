Um dos quatro ‘grandes’ do Rio, com o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, este último também no escalão secundário, garantiu hoje que ficará nos quatro primeiros lugares, que são promovidos ao ‘Brasileirão’.

Com 66 pontos, o ‘Fogão’ tem dois pontos de vantagem sobre o Coritiba, outro histórico prestes a confirmar o regresso à elite, na liderança da ‘Série B’, com o Guarani em terceiro, com 59.

A luta pelas últimas duas vagas estão mais ‘apertadas’: em quarto está o Avaí, com 58 pontos, os mesmos do Goiás, com menos um jogo, e mais um do que o CRB, sexto com 57. O CSA é sétimo com 56 e ainda pode ‘sonhar’.