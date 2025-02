Iúri Leitão, de 26 anos, já se tinha sagrado vice-campeão europeu nesta prova em 2021, mas hoje chegou título, com 157 pontos, superando o neerlandês Yanne Dorenbos, segundo com 114, e o belga Jasper de Buyst, terceiro com 106.

Campeão olímpico de madison em Paris2024, ao lado de Rui Oliveira, e medalha de prata no omnium na mesma edição dos Jogos, o ciclista luso conquistou a oitava medalha em Europeus de ciclismo de pista, a quarta de ouro, e aumentou para três as conseguidas por Portugal na Bélgica, depois da prata de Rui Oliveira na eliminação e o bronze de Maria Martins no scratch, na quarta-feira.