“Soube toda a minha vida que era gay e agora sinto-me preparado para me assumir e ser eu mesmo”, escreveu o avançado, numa declaração publicada no site do Blackpool, que atua no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, e que se seguiu a uma entrevista à Sky Sports.

"Durante muito tempo tive de esconder quem verdadeiramente era, mas não conseguia levar a minha vida assim e não podia esperar até me reformar. Este tem de ser o caminho", explicou o jovem, que referiu que foi bem aceite pelos restantes colegas do plantel.

O Blackpool diz estar a trabalhar com a Stonewall, uma organização de apoio à comunidade LGBTQ+, e com todos os organismos do futebol inglês para apoiar o jogador.

“Estamos muito orgulhosos que o Jake tenha atingido um patamar em que se sente forte para se expressar dentro e fora do relvado”, diz o Blackpool.

Jake Daniels é o terceiro jogador profissional no ativo a assumir-se publicamente como homossexual. O inglês de 17 anos seguiu os exemplos do norte-americano Collin Martin (2018, agora atua nos San Diego Loyal) e do australiano Joshua Cavallo (2021, está nos Adelaide Unietd).