A votação decorreu até hoje nas publicações dedicadas a cada uma das categorias na conta oficial da European Athletics, o organismo europeu da modalidade, na rede social Instagram.

O português Pedro Pablo Pichardo estava entre os quatro atletas nomeados após ter conquistado o segundo título de campeão europeu ‘indoor’ do triplo salto da carreira, em Istambul.

A escolha acabou por recair sobre o meio-fundista norueguês, que venceu dois títulos nos mesmos Europeus, os 1.500 e os 3.000 metros.

Os outros dois finalistas em masculinos foram o também norueguês Sondre Guttormsen, que aproveitou a ausência do sueco Armand Duplantis para se sagrar campeão europeu do salto com vara, e o italiano Samuele Ceccarelli, vencedor dos 60 metros, à frente do campeão olímpico e compatriota Marcel Jacobs.

A belga Nafissatou Thiam, nova recordista mundial do pentatlo, com 5.055 pontos, único máximo mundial obtido em Istambul, confirmou o favoritismo.

A lista publicada pela European Athletics incluía ainda a neerlandesa Femke Bol, campeã da Europa nos 400 metros e nos 4×400 metros, a suíça Mujinga Kambundji, que ganhou o título de 60 metros, e a britânica Jazmin Sawyers, que fez a melhor marca mundial do ano no salto em comprimento com 7,00 metros, ganhando o ouro em Istambul.