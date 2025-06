O processo ainda não está fechado, nem de perto, muito por aquilo que o Chelsea exige para o seu empréstimo, mas o regresso de João Félix ao Benfica é mesmo uma enorme possibilidade, sabe o SAPO24.

O internacional português de 25 anos soube do interesse do Benfica há cerca de dois meses, quando o treinador Bruno Lage entrou em contato. Foi este o técnico que o lançou nos encarnados, na temporada 2018/2019, e que continua a acreditar no seu talento, apesar dos sucessivos anos sem se afirmar no Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea e agora Milan.

Um telefonema fez João Félix acreditar que poderia relançar a sua carreira novamente, no seu clube de coração e junto dos adeptos que sempre o apoiaram.

Ainda assim, já depois desse contato, o avançado teve conhecimento de outros interessados, sobretudo na Alemanha e mesmo na Arábia Saudita. E aqui entrou outro interveniente para fazer vê-lo que o regresso ao Benfica, com o Mundial marcado para o próximo ano, seria fundamental: neste caso Jorge Mendes.

O seu empresário tem feito a vontade do jogador, tentando colocá-lo sempre em clubes de topo, como foi o caso, mas desta feita o antigo agente de Cristiano Ronaldo fez finca pé e tentou fazer entender o internacional português que o regresso a Portugal era o melhor para a sua carreira.

João Félix está convencido, mas agora falta convencer o Chelsea. O clube inglês investiu mais de 60 milhões na sua contratação no início desta temporada e o seu grande objetivo era mesmo vender o futebolista de 25 anos, mas os blues sabem que dificilmente conseguirão recuperar o valor que gastaram na sua contratação.

O futuro passa mesmo por um empréstimo, como o Benfica também deseja, mas a verdade é que o Chelsea pede uma verba elevada pela sua cedência, na ordem dos 10 milhões de euros. As águias não querem pagar este valor, daí que o seu empréstimo esteja ainda longe de se concretizar.

Ou o Benfica cede, ou Jorge Mendes terá mais uma vez de intervir para conseguir o regresso de João Félix à Luz.