“João Henriques é o novo técnico do Marítimo. O técnico de 49 anos, natural de Tomar, chegou na noite de ontem [quarta-feira] à pérola do Atlântico. O novo timoneiro ‘verde-rubro’ apresentou-se, na manhã de hoje, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António”, lê-se no sítio do clube na Internet.

O técnico chega ao Marítimo depois de ter comandado, na I Liga, o Paços de Ferreira (2017/18), o Santa Clara (2018/19 e 2019/20), o Vitória de Guimarães (2020/21) e o Moreirense (2021/22).

Após cinco derrotas nas primeiras cinco jornadas, naquele que é o pior arranque de sempre dos insulares nas 43 presenças entre os ‘grandes’, o Marítimo ocupa o 18.º e último lugar da I Liga, sem qualquer ponto, com três golos marcados e 15 sofridos.

O próximo jogo do Marítimo está marcado para domingo, às 18:00, com a receção ao Gil Vicente, 13.º, com cinco, seguindo-se a visita ao Benfica, atual líder, com pleno de vitórias no campeonato e na época, que soma 15 pontos.

João Henriques estreou-se na I Liga no Paços de Ferreira, em 2017/18, sem evitar a despromoção do emblema nortenho ao segundo escalão, tendo, depois, levado o Santa Clara aos 10.º e nono lugares do campeonato.

Antes, o treinador natural de Tomar tinha orientado clubes como Leixões, no qual começou por ser adjunto de Daniel Kenedy, CD Fátima, além da passagem por outros emblemas do distrito de Santarém, vários como adjunto de Paulo Leitão, com quem esteve também no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.