“João Palhinha, que saiu lesionado do jogo da 12.ª jornada da I Liga, apresenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos ‘leões’ na Internet, em que o clube lisboeta não esclarece o tempo de paragem do internacional português.

Em Alvalade, Palhinha teve que ser substituído aos 67 minutos, já quando o resultado estava em 2-0, tendo abandonado o relvado em lágrimas.

Na Academia de Alcochete, os titulares desse encontro efetuaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores do plantel estiveram no relvado às ordens do técnico Rúben Amorim.

Jovane Cabral e Rúben Vinagre continuam a recuperar de lesão e falharam a sessão.

Na terça-feira, o Sporting cumpre um dia de folga e regressa ao trabalho na quarta-feira, às 10:30, em Alcochete.

O duelo entre Sporting, que partilha a liderança da I Liga com o FC Porto, e Benfica, terceiro classificado, a um ponto dos rivais, está agendado para sexta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade.