O árbitro de Vila Nova de Famalicão, de 36 anos e internacional desde 2016, estará apenas pela segunda vez na sua carreira num jogo entre ‘águias’ e ‘leões’, apesar de já ter arbitrado um total de 11 jogos entre os três grandes.

No jogo no Estádio na Luz (20:45), da segunda mão e depois de os ‘leões’ terem vencido o primeiro por 2-1, João Pinheiro terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Fábio Veríssimo como quarto árbitro e Hugo Miguel no videoárbitro, assistido por Pedro Martins (AVAR).