A equipa chinesa pagou, segundo fonte ligada à jogadora contactada pela agência Lusa, a cláusula de rescisão de 50 mil euros, "o valor mais alto pago no futebol feminino até hoje em Portugal".

"Esta venda, histórica para o clube e para o futebol feminino português, não mais simboliza do que o afinco com que diariamente o FC Famalicão tenta fazer mais e melhor. Desejamos o maior sucesso e todas as conquistas à Mylena e que, no futuro, o futebol feminino português e, em particular, o FC Famalicão, continuem a ser exemplo de talento", escreveu o Famalicão nas redes sociais.

Mylena Freittas chegou ao Famalicão no arranque da época oriunda do Avaí Kindermann, do Brasil. Neste período, marcou nove golos em 18 jogos.