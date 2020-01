Uma fonte do Leixões afirmou que se trata de atletas de futsal do clube, que treinavam no pavilhão municipal da Biquinha, em Matosinhos.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incidente ocorreu pelas 22:40 e os suspeitos, que aparentam entre 17 e 25 anos de idade, puseram-se em fuga.

Um dos atletas foi levado ao hospital, depois de agredido com socos e pontapés que lhe provocaram ferimentos descritos como ligeiros, e teve alta hospitalar pouco depois da 01:00 de hoje.

A PSP citou relatos de um outro atleta, segundo o qual teria sido ameaçado com uma arma de fogo.

Ainda de acordo com a fonte, a polícia ainda não apurou as razões do incidente, que vai agora investigar.