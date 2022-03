A 20 minutos do fim, quando o ‘Gladbach’ vencia por 2-0, o fiscal de linha Christian Gittelman foi atingido pelo copo de cerveja, tendo pegado nele e atirado o objeto para longe antes de se baixar.

Apesar de ter dito estar bem ao árbitro principal, Benjamin Cortus, todos os ‘juízes’ decidiram abandonar o relvado, parando o jogo, que não viria a ser retomado, com o ‘speaker’ do estádio a dar conta do adiamento para data a anunciar, pedindo aos adeptos que deixassem as bancadas.

Vários jogadores do Bochum envolveram-se numa discussão com os adeptos da casa, enquanto os visitantes aplaudiram os seus adeptos.

Na rede social Twitter, o Borussia Moenchengladbach deu conta do abandono do recinto de jogo, dadas as “ações inaceitáveis” de um adepto, enquanto o Bochum, no mesmo local, apelidou este comportamento de “nojento”.

“Simplesmente embaraçoso. Esperamos que o árbitro assistente esteja bem”, pode ler-se na publicação.

Bochum, 12.º classificado, e Borussia Moenchengladbach, 11.º, abriam hoje a 27.ª jornada da ‘Bundesliga’.