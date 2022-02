O jogo entre as equipas sub-21 do Sobreirense e do Mucifalense, a contar para a Taça da Associação de Futebol de Lisboa terminou com agressões entre os membros das duas equipas.

Como consequência, o árbitro mostrou 21 cartões vermelhos — 13 ao Mucifalense e 8 ao do Sobreirense.

Em comunicado, o Sobreirense repudiou os atos de violência.

"O Grupo Desportivo Sobreirense pede que as autoridades, a Associação de Futebol de Lisboa, a Guarda Nacional Republicana, Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e demais entidades, analisem estes atos com a seriedade que eles merecem", escrevem.

Na mesma nota refere-se que "no decorrer do jogo, um atleta do União Mucifalense, após ter sido substituído, virou-se para agredir o próprio treinador, não fora 4/5 colegas de equipa a separá-lo e tinha acontecido [a agressão]".

O Sobreirense garantiu ainda que seis jogadores do emblema adversário abandonaram o campo e "foram buscar paus e garrafas para agredir adeptos".

Também a União Mucifalense lamenta os atos deste domingo. A equipa de Colares refere que os seus atletas foram “sistematicamente insultados e ameaçados com comentários racistas” durante a partida.

Já sobre os incidentes do final do jogo, a Mucifalense fala numa “invasão de campo perpetrada por adeptos da equipa local" que agrediram "os nossos atletas de forma bárbara e cobarde”.