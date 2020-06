Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, com o Rio Ave, da 28.ª jornada, o técnico espanhol afirmou que o comportamento do italiano, de 21 anos, não era adequado.

“Mirko Antonucci já não é jogador do Vitória. Comunicou-se ao seu clube de origem, a Roma, que o empréstimo termina agora e que não contamos mais com o jogador, sobretudo por respeito aos adeptos e à história do clube e por todos os que trabalham no dia-a-dia para representar com a maior responsabilidade e dignidade esta equipa”, disse.

Sem especificar os motivos da cessação do vínculo, Julio Velázquez explicou que a decisão foi tomada em sintonia entre a direção e a equipa técnica.

“Pelo que representa este símbolo, pela história do clube e por respeito aos adeptos, um jogador do Vitória de Setúbal tem de o ser 24 horas por dia. A situação é muito simples, o clube, a direção, equipa técnica e ‘staff’ entenderam que o comportamento de um jogador que estava emprestado não era o que queríamos para um jogador do Vitória, nem o que os adeptos merecem 24 por dia, dentro e fora do relvado”, referiu.

O anúncio surge depois de Antonucci, que contabilizou seis partidas pelo conjunto setubalense na I Liga, ter no domingo publicado na sua conta na rede social Instagram uma mensagem com um pedido de desculpas.

“Esta mensagem é para dizer que tenho plena consciência dos erros que fiz. Gostaria de pedir desculpa a todos aqueles que se sentiram ofendidos: adeptos, clube, treinador, companheiros. Vou sair das redes sociais e a partir de agora só vão ver-me suar a camisola do Vitória de Setúbal até à última gota”, escreveu o atacante, antes de a decisão do fim da ligação lhe ter sido comunicada.