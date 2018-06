A campeã italiana de futebol Juventus anunciou hoje ter contratado o internacional português João Cancelo ao Valência, por uma verba de 40,4 milhões de euros, com o jogador a assinar um contrato válido por cinco anos.

“A Juventus anuncia que o acordo com o Valência para a aquisição definitiva dos direitos do jogador João Cancelo foi finalizado por 40,4 milhões de euros, a serem pagos ao longo de três anos financeiros”, explica, em comunicado, o clube pentacampeão italiano

O Valência também anunciou a venda do jogador, que hoje de manhã já fez exames médicos, tornando-se o segundo reforço da ‘Juve’ para a próxima época, depois do alemão Emre Can (ex-Liverpool).

João Cancelo, de 24 anos, que ficou fora das escolhas do selecionador Fernando Santos para o Mundial2018, começou por ser emprestado pelo Benfica ao Valência, em 2014/15, e, posteriormente, cedido a título definitivo.

Mais tarde, no relatório e contas apresentado, o clube da Luz comunicou a venda de Cancelo por 15 milhões de euros.

No Valência, o jogador esteve até 2016/17, época após a qual foi emprestado pelos espanhóis ao Inter de Milão, equipa em que cumpriu a última temporada.