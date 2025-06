A futebolista lusa, de 22 anos, não joga desde 12 de março, dia em que sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, num embate face ao Real Madrid, para as meias-finais da Taça da Rainha.

Kika, que conta 10 golos em 43 jogos pela principal seleção feminina de Portugal, disputou 29 encontros pelo FC Barcelona em 2024/25, somando seis golos e nove assistências, numa época em que as catalãs conseguiram o ‘triplete’ interno.

A ex-jogadora do Benfica ainda não está, porém, confirmada na fase final do Europeu, uma vez que, das 27 jogadoras hoje anunciadas pelo selecionador Francisco Neto, quatro terão de sair, numa lista definitiva que será conhecida em 25 de junho.

Na lista está também a lateral Lúcia Alves, jogadora do Benfica, que falhou a parte final da época 2024/25, devido a uma lesão no joelho direito.

As restantes 25 eleitas estiveram todas presentes em pelo menos uma das duas últimas convocatórias, para os derradeiros jogos no Grupo A3 da Liga das Nações.

De fora, ficam desde já a guarda-redes Rute Costa, as médias Joana Martins e Ana Rute e a avançada Ana Dias.

Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeão mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).

Lista das 27 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto, Can).

- Defesas: Ana Seiça (Tigres, Mex), Ana Borges (Sporting), Bárbara Lopes (Torreense), Carolina Correia (Torreense), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica) e Carole Costa (Benfica), Joana Marchão (Servette, Sui) e Lúcia Alves (Benfica).

- Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Atlético Madrid, Esp), Fátima Pinto (Sporting), Samara Lino (Torreense) e Kika Nazareth (FC Barcelona, Esp).

- Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Racing Power), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Gothan, EUA), Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex) e Telma Encarnação (Sporting).