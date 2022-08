Com um ataque perto do final dos 182,4 quilómetros, entre Viana do Castelo e Fafe, Langellotti triunfou em Fafe, em 4:11.29 horas, à frente do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) e do norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling), ambos com o mesmo tempo.

Na geral, Frederico Figueiredo mantém sete segundos de avanço sobre Mauricio Moreira e 38 sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

No domingo, corre-se a nona e penúltima etapa, com a partida em Paredes e a chegada no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.