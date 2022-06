Tricampeão na Grécia, o Olympiacos vai ter pela frente o detentor do título em Israel, num Caminho dos Campeões que terá outro treinador português em ação, com Carlos Fangueiro no comando do Dudelange.

Caso ultrapasse o Tirana na primeira pré-eliminatória, a formação luxemburguesa vai encontrar o vencedor do duelo entre o Cluj, da Roménia, e o Pyunik, da Arménia.

No Caminho das Ligas, o Fenerbahce, com Jorge Jesus a iniciar a sua primeira temporada no emblema turco, vai ter pela frente o Dinamo Kiev, emblema que fez o seu último jogo oficial em dezembro do ano passado devido à invasão, dois meses mais tarde, da Rússia à Ucrânia.

Neste caminho, que vai incluir o Benfica a partir da terceira pré-eliminatória, destaque ainda para o duelo entre Midtjylland, da Dinamarca, e AEK Larnaca, do Chipre.

Os encontros vão decorrer em 6 e 13 de julho, com o Dinamo Kiev que atuar em campo neutro, ainda a designar pela UEFA, por causa do conflito em solo ucraniano.

Os vencedores destes dois duelos poderão ser adversários do Benfica na próxima ronda, assim como Mónaco, Sturm Graz e Saint-Gilloise, que, tal como os ‘encarnados’, já têm lugar garantida na eliminatória.