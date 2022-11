Embora o FC Porto também entre hoje em campo, ao receber o Atlético de Madrid, em jogo da sexta e última jornada do Grupo B, que servirá, sobretudo, para ajudar a definir, com Club Brugge, o vencedor da ‘poule’, a grande atenção está nas ‘contas’ do Sporting.

Os ‘leões’ recebem a partir das 20:00 o Eintracht Frankfurt e garantem a passagem aos ‘oitavos’ com um empate no mínimo, num Grupo D em que todas as equipas ainda se podem apurar para a fase seguinte.

O agrupamento é liderado pelo Tottenham (oito pontos), que visita o Marselha (seis), enquanto o Sporting é segundo, com os mesmos sete pontos do Eintracht Frankfurt, terceiro, equipa que os lisboetas venceram na Alemanha por 3-0.

Em Alvalade, o Sporting tanto pode festejar o apuramento, como o primeiro lugar do grupo, caso vença o Eintracht Frankfurt e o Tottenham não consiga o triunfo em Marselha, como também pode despedir-se das provas da UEFA de 2022/23.

Um pouco mais cedo, às 17:45, no Estádio do Dragão, no Porto, a preocupação do campeão nacional FC Porto, na receção ao Atlético de Madrid, está apenas na liderança do Grupo B, que lhe daria o estatuto de cabeça de série nos oitavos de final.

A discussão é com os belgas do Club Brugge, que chegam à sexta jornada, em que visitam o Bayer Leverkusen, com 10 pontos, mais um do que os ‘dragões’, enquanto os espanhóis e alemães tentam ‘fechar’ no terceiro lugar, de acesso ao ‘play-off’ da Liga Europa.

O Sporting-Eintracht Frankfurt vai ser arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic, e o FC Porto-Atlético de Madrid vai ser dirigido pelo italiano Daniele Orsato.