“Não se podem aceitar os atos racistas que tiveram Lukaku como alvo dos adeptos da Juventus. Romelu marcou de grande penalidade nos descontos, antes, durante e depois foi alvo de insultos, hostis e repugnantes”, denunciou a assessoria do jogador.

Na mesma nota, é indicado que o avançado belga celebrou o golo como sempre o faz, mas que, por isso, viu um segundo amarelo e foi expulso, em jogo em que também Samir Handanovic (Inter) e Quadrado (Juventus) viram o vermelho, já após o apito final.

Após o golo, Lukaku fez a continência, ao mesmo tempo em que colocou o indicador junto aos lábios, uma comemoração que fez em outras ocasiões, mas no jogo de terça-feira a olhar para os adeptos da ‘Juve’, situados atrás da baliza, em Turim.

“O Romelu merece uma desculpa da Juventus e esperamos que a Série A condene de imediato o comportamento dos adeptos”, disse a agência que assessora o jogador, esperando que as autoridades italianas rejeitem estes atos, ao invés de castigarem a vítima.

Também hoje, a Juventus disse estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.

“A Juventus colabora, como sempre, com a polícia, no sentido de identificar os responsáveis pelos gestos e gritos racistas ocorridos na terça-feira à noite. Também neste caso, será aplicado o código de aprovação, de não vender mais bilhetes aos responsáveis”, referiu o clube de Turim, em comunicado.

O Inter Milão, que não vence há cinco jogos, com três derrotas e dois empates — um dos quais, com o FC Porto, a valer, ainda assim, o apuramento na Liga dos Campeões -, visita o Benfica na terça-feira, nos quartos de final da ‘Champions’.

O jogo da primeira mão dos ‘quartos’ está agendado para o Estádio da Luz (20:00), enquanto o segundo jogo será na semana seguinte, em 19 de abril, no Estádio Giuseppe Meazza.